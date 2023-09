Apple plant wohl eigenen Chip und Knopf für das iPhone 16

Apple könnte sich kommendes Jahr für kapazitive Knöpfe bei den Pro-Modellen entscheiden, die mal eine Weile für das iPhone 15 Pro im Raum standen. Doch auch das normale iPhone 16 wird wohl einen solchen Knopf bekommen, aber nur einen.

Laut MacRumors testet Apple derzeit einen „Capture Button“ als Projekt „Nova“ mit dem neuen iPhone für 2024. Dieser Knopf ist im Gegensatz zu den anderen kein echter Knopf, sondern kapazitiv und befindet sich unterhalb des Power-Buttons.

Bekommt das iPhone 16 also keinen Action Button, sondern nur einen Knopf für die Kamera? Ich wüsste jedenfalls nicht, wofür das „Capture“ sonst stehen soll. Es ist noch etwas früh für konkrete Gerüchte, aber es gibt da noch eine neue Meldung.

Apple iPhone 16 mit neuem A18-Chip

Früher gab es bei Apple immer den gleichen Chip in allen neuen iPhones, was man aber vor einer Weile änderte. Mittlerweile bekommen die Pro-Modelle den neuen Chip und das normale iPhone den Chip aus dem Vorjahr. Das soll sich 2024 ändern.

Das Apple iPhone 16 bekommt angeblich einen eigenen Chip und nicht den A17 Pro spendiert, so MacRumors in einer weiteren Meldung. Sollte Apple bei den Chips die aktuelle Strategie behalten, dann sehen wir 2024 also einen A18 und einen A18 Pro.

Die Besonderheit ist aber, dass der A18 kein A17 Pro ist und neu für das iPhone 16 von Apple entwickelt und in einem anderen Verfahren von TSMC gefertigt wird. Es wäre das erste Mal, dass Apple einen eigenen Chip für das Basis-iPhone einplant.

Ich habe mir schon gedacht, dass es so kommt, da der Zusatz „Pro“ neu ist und man diesen sicher nicht im normalen iPhone nutzt. Laut Quelle wird ein etwas schlechteres (aber dafür auch günstigeres) 3-nm-Verfahren für den A18 genutzt.

Video: Das Apple iPhone 16 Pro

