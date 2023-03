Apple iPhone: Plus beliebter als Mini, aber auf dem letzten Platz

Eine Analyse von Ross Young bei DSCC (Display Supply Chain Consultants) hat ergeben, dass sich das Apple iPhone 14 Plus besser als das Apple iPhone 13 Mini verkauft, welches es ersetzt hat. Jedenfalls hat Apple mehr Panels bestellt, zu den genauen Verkaufszahlen kann die Quelle nicht sagen, sie ist ein Display-Experte.

Die Nachfrage nach dem größeren Panel war demnach fast 60 Prozent höher, aber die Meldung von Ende 2022 lag nicht falsch, auch das Plus-Modell bleibt bei Apple das unbeliebteste Modell des Quartetts. Eigentlich kam es nur zum Start relativ gut an und das zeigt, dass der direkte Vergleich der Modelle vielleicht auch etwas hinkt.

Es gab nämlich schon ein Apple iPhone 12 Mini vor dem Apple iPhone 13 Mini, das Apple iPhone 14 Plus ist das erste Plus-Modell. Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass das ein Selbstläufer wird, aber dem ist nicht so. Beim Pro-Modell dominiert mittlerweile das Max-Modell, beim „normalen“ iPhone 14 klappt das jedoch nicht.

Warum ist das so? Da das Apple iPhone 14 Plus grundsätzlich ein solides Gerät ist, wird es am Preis von 1.150 Euro liegen. Apple-Produkte kostet einen Euro mehr, ja, aber das ist selbst für ein iPhone komplett unattraktiv. Und die Konkurrenz bietet für über 1.000 Euro wesentlich bessere Smartphones an – richtige Flaggschiffe.

Plant Apple ein neues iPhone-Lineup?

In diesem Jahr hält Apple am gleichen Lineup fest, es wird also ein iPhone 15 Plus geben. Ich bin aber mal gespannt, ob das 2024 so bleibt. Mit einem Comeback des Mini rechne ich jetzt nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Apple gar nichts ändert. Meine Vermutung wäre, dass man das iPhone-Lineup ganz neu aufstellt:

Apple iPhone 16 mit 6,1 Zoll

Apple iPhone 16 Pro mit 6,1 Zoll

Apple iPhone 16 Pro Max mit 6,7 Zoll

Apple iPhone 16 Ultra mit 6,7 Zoll

So könnte man das unbeliebteste iPhone endgültig aus dem Portfolio werfen und würde Platz für ein Modell über dem Pro Max machen, was in einigen Monaten das beliebteste iPhone war. Und man könnte die Gewinnmarge steigern, was zu Apple passen würde. So richtig gute Gerüchte für 2024 gibt es allerdings noch nicht.

