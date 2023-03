Apple iPhone 15 Pro: Dieser Leak soll die neuen Knöpfe zeigen

Wir haben das kommende Apple iPhone nun schon häufiger gesehen und diese Woche sind mal wieder neue CAD-Zeichnungen aufgetaucht, in China beginnt also sicher gerade die Produktion von Zubehör (und auch bald die Massenproduktion).

Heute bekommen wir einen Blick auf die Seite und wir „sehen“ die neuen Knöpfe, die genau genommen keine sind. Wir wissen schon, dass es sich dabei um keine physischen Knöpfe handelt, das sind ab sofort nur Erhöhungen auf dem Rahmen.

Berührt man diese, dann gibt es ein haptisches Feedback und es soll sich wie ein echter Knopfdruck anfühlen. Kennt man vom aktuellen Apple iPhone SE (Home-Button) und auch der bekannte Mute-Switch wird jetzt durch einen Knopf ersetzt.

Ein Wunsch für den neuen Knopf

Da fände ich es gut, wenn man diesen Knopf frei belegen könnte, ähnlich wie bei der Apple Watch Ultra. Mein iPhone ist immer lautlos, da ich eine Apple Watch am Handgelenk trage. Ich habe den Mute-Switch seit vielen Jahren nicht mehr betätigt.

Mal schauen, was Apple geplant hat, aber das fände ich eine gute Idee. Und ich hoffe, dass man das auch gut umgesetzt hat, denn ich will nicht versehentlich mein iPhone in der Hosentasche auf laut stellen und später davon überrascht werden.

Beim normalen Apple iPhone 15 bleibt es übrigens beim alten Setup:

More cads images

The buttons!

Source in video pic.twitter.com/sxy9GaNCre — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) March 20, 2023

Video: Aktuelle Apple-News im Überblick

