Apple iPhone und mehr: USB C ab 2024 für alle Pflicht

Android-Smartphones muss man in der heutigen Zeit eigentlich nicht mehr in der Überschrift erwähnen, denn da ist USB C seit Jahren der Standard. Und das selbst bei günstigen Modellen. Doch das Apple iPhone ist weiterhin die große Ausnahme.

Noch, denn die EU hat sich heute entschieden: Ab Ende 2024 ist USB C für alle Smartphones und Tablets vorgeschrieben. Apple kann also noch das iPhone 15 und iPhone 16 ohne USB C bringen, mit dem iPhone 17 müsste man dann wechseln.

Apple iPhone 15 wechselt zu USB C

So lange wird Apple aber nicht warten, denn das iPhone 14 ist vermutlich das letzte iPhone mit Lightning und der Schritt kommt schon mit dem iPhone 15. Außerdem werden dann auch die restlichen Apple-Produkte (AirPods, Maus, …) umgestellt.

USB C wird aber nicht nur für diese zwei Kategorien verpflichtend, auch Kameras, Kopfhörer und Headsets, tragbaren Videospielkonsolen und Lautsprecher, E-Reader, Tastaturen, Mäuse, tragbaren Navigationssysteme und Ohrhörer sind dabei.

Laptops ab 2026 ebenfalls mit USB C

Laptops haben noch etwas länger Zeit, da gibt es die Pflicht zu USB C erst ab dem Frühjahr 2026. Und bis Ende 2024 will man das noch für kabelloses Laden regeln, wobei sich Qi durchgesetzt hat, es gibt nur wenige Ausnahmen (Apple Watch).

Mit „spezielle Etiketten“ soll über die Ladeeigenschaften informiert werden und es bleibt den Herstellern überlassen, ob sie ein Netzteil mit in den Lieferumfang der Geräte legen. Ohne Netzteil sparen diese aber Geld und lassen es schon weg.

