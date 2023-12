Apple iPhone: Vier Modelle mit iOS 18 und A18-Chip

Apple könnte für den kommenden September wieder vier neue iPhones geplant haben und ich vermute auch, dass man am aktuellen Lineup festhält, denn das ist erfolgreich. Die Entwicklung an iOS 18 hat außerdem begonnen, so MacRumors.

Im Code, den man einsehen konnte, sind vier neue iPhones mit einem A18-Chip zu finden, was für ein älteres Gerücht spricht, dass wir einen Apple A18 und Apple A18 Pro im kommenden Jahr sehen. In diesem Jahr gab es den Apple A17 Pro, doch das normale iPhone 15 bekam den Apple A16 spendiert, der schon ein Jahr alt ist.

So kam auch Kritik auf, weil das iPhone 15 gewisse Funktionen bekam, die das iPhone 14 Pro mit dem exakt gleichen Chip nicht bekommt. Nennt man das A18 und A18 Pro, dann kann man das vermeiden. Der Leak deutet aber auch an, dass wir kein fünftes „Ultra-Modell“ sehen werden, was immer mal wieder die Runde machte.

