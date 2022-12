Apple ist erster Kunde: TSMC produziert ab 2024 neue Chips in den USA

Joe Biden und Tim Cook haben diese Woche ein Event in Phoenix besucht, es ging um die Produktion von Chips. TSMC will eine Fabrik in den USA aufbauen und denkt sogar schon über eine zweite Fabrik nach. Apple wird der erste Kunde davon sein.

Bisher musste Apple die Chips aus Taiwan importieren, ab 2024 wird es diese auch in den USA selbst zu kaufen geben. Laut Joe Biden werden diese Chips in Zukunft im iPhone und in kommenden MacBooks verbaut, das iPhone 16 könnte also das erste Modell sein, welches einen Apple A-Chip aus einem TSMC-Werk in den USA nutzt.

Mit Blick auf die hohe Nachfrage nach Chips und die Weltlage ist das ein wichtiger Schritt für den US-Markt und auch AMD und Nvidia werden dort einkaufen. Den Anfang machen 4-Nm-Chips im ersten Werk ab 2024, das zweite Werk, welches ab 2026 an den Start gehen soll, setzt dann auf das 3-Nm-Verfahren, so TSMC.

TSMC soll übrigens auch eine Fabrik in Deutschland geplant haben, vor ein paar Wochen wurde berichtet, dass sie in Dresden gebaut wird. Ziel ist es also, dass man sich globaler aufstellt und gleichzeitig die steigende Nachfrage erfüllen kann.

