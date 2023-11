Apple ist mit 5G-Modem für das iPhone gescheitert

Die Berichte rund um das eigene 5G-Modem von Apple sind schon seit Jahren eher negativ und wie man aktuell hört, sei das Projekt gescheitert. Apple bereitet sich wohl darauf vor, dass man die Sparte einstellt, die ein eigenes 5G-Modem für das iPhone entwickeln sollte. Von offizieller Seite hat sich Apple bisher nicht geäußert.

Apple erkannte damals, dass die Modems von Intel nicht mit Qualcomm mithalten können und das war schon in der 4G-Ära so, in der 5G-Ära war man dann komplett abgeschlagen. Daher trennte sich Apple von Intel und ging auf Qualcomm zu, gab aber gleichzeitig bekannt, dass man die Modem-Sparte von Intel aufkaufen wird.

Seit dem sind jetzt 5 Jahre vergangen und das Projekt ist wohl gescheitert. Apple konnte in den letzten Jahren viele Dinge selbst umsetzen, ein Modem scheint aber zu komplex zu sein. Dabei geht es übrigens auch nicht um die Technik selbst, man muss dabei vor allem aufpassen, dass man nicht die zahlreichen Patente verletzt.

Es bringt Apple wenig, wenn man die Patente von Qualcomm oder Nokia nutzt und am Ende nichts spart und die hohen Kosten der Entwicklung hat. Ich habe mir bei der Bekanntgabe vor 5 Jahren schon gedacht, dass das nicht leicht wird, aber mit Blick auf die finanziellen Mittel von Apple hätte ich vermutet, dass es funktioniert.

