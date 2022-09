Apple lenkt nach Kritik an iPadOS-Update ein

Apple will dem iPad Pro weiterhin kein richtiges Multitasking spendieren, aber man baut weiterhin eigene Ansätze dafür. Mit iPadOS 16 kommt der Stage Manager, der aber nur für iPads mit dem M1-Chip angekündigt wurde.

Das sorgte für sehr viel Kritik, da der M1 jetzt nicht so viel stärker als ein A12X oder A12Z ist. Und daher bringt Apple diese Funktion auch auf ältere iPads, nur eben mit einer Einschränkung: Ohne Support für externe Displays.

-->

Diesen hat man bei den M1-Modellen vorerst auch gestrichen, da es noch zu viele Probleme gibt, aber er soll später kommen. Finde ich gut, Apple hört zwar nicht oft auf Kritik der Nutzer, aber hin und wieder kommt es vor.

Das Update für iPadOS 16 ist für Oktober geplant.

Customers with iPad Pro 3rd and 4th generation have expressed strong interest in being able to experience Stage Manager on their iPads. In response, our teams have worked hard to find a way to deliver a single-screen version for these systems, with support for up to four live apps on the iPad screen at once.

External display support for Stage Manager on M1 iPads will be available in a software update later this year.