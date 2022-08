Apple iPadOS 16.1 kommt etwas später und nach iOS 16

Apple hat in diesem Jahr einen „eigenen Zeitplan“ für iPadOS und bestätigt, was die Gerüchte schon behauptet haben: Das Update verspätet sich. Einen Zeitpunkt wollte Apple nicht nennen, aber iPadOS 16 kommt definitiv erst nach iOS 16.

Mit iOS 16 rechnen wir in ein paar Tagen und iPadOS 16 kommt dann direkt als iPadOS 16.1, vermutlich zusammen mit iOS 16.1. Ich tippe auf Oktober, denn da ist wohl ein weiteres Apple Event mit neuer Hardware für Macs und iPads geplant.

-->

Seit der Trennung von iOS und iPadOS hat sich Apple irgendwie nie getraut, die beiden auch mal wirklich unabhängig zu machen. Selbst jetzt hat man iPadOS 16.1 angekündigt (gibt auch schon eine erste Beta), damit es zu iOS 16.1 passt.

Das spürt man auch bei den Funktionen, die weiterhin näher an einem Smartphone als an einem Desktop sind. Der Stage Manager ist zum Beispiel ein Schritt in die richtige Richtung, aber weiterhin gibt es beim iPad kein echtes Multitasking.

Apple plant neues MacBook Pro mit M2-Chip für Ende 2022 Das mit den Pro-Modellen bei den MacBooks ist kompliziert geworden, weil sich Apple vom alten MacBook Pro nicht trennen kann und es sogar schon mit einem M2 aktualisiert hat. Heute geht es aber um das „neue“ MacBook Pro, das bessere.…23. August 2022 JETZT LESEN →

-->