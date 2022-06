Stage Manager: Exklusive iPadOS-Funktion für M1-iPads

Apple hat vor ein paar Tagen gezeigt, wohin die Reise von iPadOS geht. Wobei man sagen muss, dass das Update nicht ganz so spektakulär ist, denn eine Wetter-App dürften sich die meisten schon besorgt haben und sonst gibt es da nicht viel.

Abgesehen vom neuen Stage Manager, der eine neue Multitasking-Ansicht für das iPad mitbringt. Doch da gab es direkt die Enttäuschung: Kommt nur für iPads mit einem M1-Chip. Heißt: Alle iPads außer das aktuelle iPad Pro und iPad Air sind raus.

Im Gespräch mit TechCrunch hat Craig Federighi verraten, warum das so ist. Apple hat das mit älteren iPads getestet und würde die Funktion auch gerne auf ältere Modelle bringen, aber das Erlebnis soll hier einfach nicht flüssig genug sein.

It’s only the M1 iPads that combined the high DRAM capacity with very high capacity, high performance NAND that allows our virtual memory swap to be super fast. Now that we’re letting you have up to four apps on a panel plus another four – up to eight apps to be instantaneously responsive and have plenty of memory, we just don’t have that ability on the other systems.