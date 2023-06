Apple M3: Ein erster Blick auf die neuen Macs

Apple präsentierte in den letzten Wochen neue Macs mit M2-Chip und es gab für viele Produkte ein Upgrade. Das war es dann vermutlich mit dem M2-Lineup und laut Mark Gurman steht das M3-Lineup an, was allerdings erst 2024 kommt.

Apple M3: Großer Schritt für 2024 erwartet

Das dürfte wieder ein größerer Schritt werden, denn wir bewegen uns auf das 3-Nm-Verfahren von TSMC zu und der Apple A17 im iPhone 15 Pro wird im Herbst eine erste Preview dafür sein. Kurz: Noch mehr Performance und noch effizienter.

Doch welche Macs hat Apple geplant? Laut Quelle arbeitet Apple schon jetzt an einem neuen MacBook Air, welches dann natürlich direkt in zwei Größen kommt.

Das „alte“ MacBook Pro (also mit dem alten Design) bleibt erhalten und soll auch 2024 weiterhin verkauft werden, nur eben mit Apple M3. Das erstaunt mich, dieses MacBook muss sich gut verkaufen, damit Apple dieses Design noch mitschleppt.

Apple M3: iMac ja, aber dann auch groß?

Darüber hinaus soll dann auch der iMac mal wieder ein Upgrade bekommen, dieser wird keinen Apple M2 bekommen, dann aber einen Apple M3. Kommt dann auch ein großer iMac? Stand mal im Raum, wird von Mark Gurman jedoch nicht genannt.

Was die Quelle von Bloomberg nicht erwähnt: Den Apple Mac Mini. Ich gehe aber davon aus, dass dieser bleibt und 2024 dann auch den neuen Apple M3 bekommt.

Danach folgen dann sicher noch die Macs mit dem Apple M3 Pro, Apple M3 Max und Apple M3 Ultra und mal schauen, ob dann auch ein Apple M3 Extreme kommt, der beim M2 für den Mac Pro geplant war. Der neue Mac Pro wirkt ehrlich gesagt wie ein Zwischenschritt für einen neuen Mac Pro, an dem Apple sicher arbeitet.

Ich habe Bilder vom Innenleben gesehen und kann mir nicht vorstellen, dass Apple dieses Design fortführt (unnötig viel Luft), da ist mehr geplant, dieser neue Mac Pro wirkt „lieblos“. Das neue Design hebt sich Apple aber sicher noch ein bisschen auf.

Das kommende M3-Lineup klingt jedenfalls logisch, auch wenn sicher einige noch auf das Comeback des großen iMacs hoffen. Doch die iMacs sind egal, der kleine hat ja nicht einmal einen M2 bekommen, Apple will euch lieber einen Mac Studio und ein passendes Display verkaufen (2024 könnten auch neue Displays anstehen).

