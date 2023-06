Apple Vision Pro: Eine günstigere Version soll kommen, aber das wird dauern

Die VR-Brille von Apple ist also offiziell und man möchte Anfang 2024 in den USA mit Vision Pro durchstarten. In Deutschland wird Apple Vision Pro wohl eher gegen Ende 2024 kommen, jedenfalls sind „weitere Länder“ für diesen Zeitpunkt geplant.

Ich bin gespannt, was Apple Vision Pro dann bei uns kosten wird, denn die 3.499 Dollar mit Steuern und einem Zuschlag für Europa dürften um die 4.000 Euro am Ende bedeuten. Sehr viel Geld für Technik, aber es ist nur eine erste Generation.

Apple Vision: Es wird auch günstiger

Laut Mark Gurman von Bloomberg arbeitet Apple weiterhin an einer zweiten Version der Brille und möchte dann auch ein günstigeres Modell auf den Markt bringen. Das ist aber erst für Ende 2025 geplant, könnte also vielleicht auch erst 2026 kommen.

Die erste Version der „Vision“ von Apple wird sicher nicht direkt einschlagen, dazu ist sie viel zu teuer. Hat die günstigere Brille eine Chance? Schwer zu sagen, denn es ist von ca. der Hälfte beim Preis die Rede, was weiterhin 2.000 Euro wären. Das ist schon eine andere Hausnummer, aber es ist für VR dennoch sehr viel Geld.

Entscheidend wird also, ob sich VR weiter durchsetzt, bis Apple dann 2026 den Massenmarkt so richtig angreifen möchte. Aktuell ist das noch eine Nische, aber wir alle wissen, wie sehr (und schnell) sich ein Markt in 2-3 Jahren verändern kann.

