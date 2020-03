Apple: Werbeclips für AirPods Pro und das iPhone 11 Pro

Das Weihnachtsgeschäft ist vorbei und das Frühjahr und der Sommer stehen an. Da wird es bei einigen Herstellern langsam Zeit die Werbemaschinerie ein bisschen auf Touren zu bringen, damit man die Nachfrage wieder etwas ankurbeln kann.

Apple: Werbeclip für AirPods Pro

Apple hat diese Woche zwei neue Werbeclips veröffentlicht, darunter auch den ersten Clip für die AirPods Pro. Die Nachfrage war in den ersten Wochen sehr hoch, vermutlich ist sie nun etwas zurückgegangen und man möchte dagegen ankämpfen.

-->

Der Clip ist erstaunlich lang geworden, wobei man im TV sicher nur 30-Sekunden-Clips zeigen wird. Natürlich bewirbt Apple das Feature, was noch nicht viele andere Modelle dieser Art bieten können: ANC (eine aktive Geräuschunterdrückung).

Apple: Werbeclip für iPhone 11 Pro

Weiter geht es mit einem Werbeclip für das iPhone 11 Pro, bei dem man sich richtig viel Mühe gemacht hat und dem man diese Woche sogar eine Pressemitteilung spendierte.

Apple hat sich ein großes Museum in Russland geschnappt und über 5 Stunden am Stück mit einem iPhone 11 Pro gefilmt. Diese 5+ Stunden hat man auf 90 Sekunden gekürzt, damit es nicht langweilig wird. Im TV wird man dann vielleicht bald Clips sehen, die 30 Sekunden gehen und ganz unten habe ich euch noch das Video eingebunden, welches die kompletten 5+ Stunden zeigt. Falls ihr heute also nichts mehr plant…

Video: Weitere Leaks bzgl. Apple iOS 14

Coronavirus beeinflusst Events: New York Auto Show, Apple und E3 Die New York Auto Show wurde nun ebenfalls offiziell abgesagt, das Event hätte im April stattfinden sollen, wurde nun aber auf August verlegt. Das mit dem Coronavirus könnte sich bis dahin gelegt haben, aber dieser Schritt dürfte trotzdem das Ende…11. März 2020 JETZT LESEN →

Teilen

-->