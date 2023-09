Apple macOS Sonoma: Das große Update kommt noch im September

Gestern nannte Apple das Datum für iOS 17 und Co. und wie erwartet geht es da bereits am Montag (18. September) los. Doch auch macOS Sonoma steht bereit und wird nicht viel später erscheinen, denn schon am 26. September kommt das Update für die Macs. In den letzten Jahren kam macOS gerne mal im Oktober.

Doch in diesem Jahr steht vermutlich keine neue Hardware für Oktober an, denn die Macs sind erst 2024 mit dem M3-Lineup wieder an der Reihe. Und da Sonoma quasi fertig ist, verteilt Apple die neue Version eben schon im September. Das Datum ist auch seit heute auf der offiziellen Preview-Seite von Apple zu sehen.

Wer sich gerne etwas tiefer in macOS Sonoma fuchsen möchte, der schaut sich die neue PDF-Datei von Apple an, da gibt es wirklich alle Details. Alternativ kann man sich auch ein Video anschauen, ich empfehle bei Updates gerne Apfelwelt. Habe ich mir auch selbst angeschaut, da ich Sonoma bisher doch etwas ignoriert habe.

