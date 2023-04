Apple: Man kann iOS 17 gut mit iOS 15 vergleichen

Wie groß fällt das Update bei iOS in diesem Jahr aus? Nachdem es bei iOS 16 viele Probleme und Verzögerungen gab, wollte Apple laut Mark Gurman eigentlich nur ein kleines Update einplanen, welches sich größtenteils auf Stabilität konzentriert.

Doch dieser Plan änderte sich Ende 2022 und nun gibt es doch mehr Neuerungen, als geplant. Mark Gurman vergleicht es im Podcast von MacRumors mit iOS 15. Da gab es viele kleinere Updates für die Apps von Apple selbst und weniger für iOS.

Eine Änderung wie Widgets (iOS 14) oder einen neuen Lockscreen (iOS 16) werden wir nicht sehen, aber es soll ein „signifikantes“ Update werden. Dazu gehört auch eine neue Wallet-App und Apple will mehr Funktionen bei „Wo ist?“ implementieren.

Und sonst? Mark Gurman hat angekündigt, dass er bald mehr Details liefern wird.

Apple plant kein großes Update für die Macs

Bei iPadOS sieht es übrigens ähnlich aus, bei macOS wird das Update in diesem Jahr kleiner ausfallen und watchOS 10 wird wie erwähnt ein großer Schritt. Nicht im Stil von iOS 7 damals (komplett neues Design), aber es wird einiges überarbeitet.

Apple wird iOS 17, watchOS 10 und Co. am 5. Juni im Rahmen der WWDC 2023 in Cupertino präsentieren, danach startet in der Regel die Beta und im September gibt es dann die ersten Updates mit der neuen Hardware (Apple iPhone, Watch, …).

Video: Aktuelle Apple-News im Überblick

