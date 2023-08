Apple Music: Neuerung bringt frische Musik in euer Leben

Es gibt einen neuen Bereich in Apple Music, der sich „Discovery Station“ nennt und den einige US-Medien am gestrigen Abend entdeckt haben. Apple selbst hat das bisher noch nicht angekündigt, aber ich sehe den Sender schon in Deutschland.

Neu bei Apple Music: Musik entdecken

Er ist unter „Jetzt hören“ und dann „Sender für dich“ zu finden, in Deutschland nennt sich das „Musik entdecken“. Startet man den Sender, dann gibt es frische Musik für euch, die euch gefallen könnte und die ihr bisher noch nicht gehört habt.

In sozialen Netzwerken war das Feedback bisher sehr positiv und die erste Stunde war hier auch nicht schlecht. Apple kennt mich aber auch nicht so gut wie Spotify, daher bin ich kein gutes Beispiel. Doch das ist genau das richtige Stichwort, denn eine Schwäche von Apple Music sind in meinen Augen gute „Entdecken-Bereiche“.

Spotify ist beim Algorithmus schon sehr stark, jedenfalls bei mir, das vermisse ich bei Apple Music noch. Dieser Sender könnte da sicher einige Nutzer abholen. Falls ihr also Apple Music nutzt, dann startet doch mal die App und schaut direkt rein.

Apple packt wohl mehr Speicher in das neue iPhone Es gibt Gerüchte, da bin ich mir ziemlich sicher, dass es so kommt, weil die Quellen gut und zuverlässig sind. Dann gibt es Gerüchte, die hier gar nicht erscheinen, weil […]8. August 2023 JETZT LESEN →

-->