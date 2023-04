Apple nennt (nicht ganz freiwillig) geheime Zahlen

Apple äußert sich normalerweise gar nicht gerne über konkrete Zahlen, nur hin und wieder, wenn es gerade passt. Sei es bei einem beeindruckenden Meilenstein, bei der iOS-Verteilung, wenn es für Entwickler relevant ist, oder mal auf Keynotes.

Doch die EU zwingt Apple jetzt dazu, dass man gewisse Zahlen nennt und daher tut man das auch. So hat man zum Beispiel verraten, dass es 101 Millionen Nutzer des App Stores in der EU gibt. Das gilt aber nur für iOS, so sieht es außerdem aus:

iPadOS App Store: 23 Millionen

macOS App Store: 6 Millionen

tvOS App Store: 1 Million

watchOS App Store: Weniger 1 Million

Apple Books e-books: Weniger 1 Million

Bezahlte Podcast-Abonnements: Weniger 1 Million

So einen konkreten Einblick hätte uns Apple vermutlich nie gegeben und man nennt das auch nicht für andere Gebiete dieser Welt. Es ist also durchaus interessant, dass Apple zunehmend die Kontrolle in der EU verliert, mit iOS 17 soll man sich ja sogar erstmals als Plattform öffnen. Das würde Apple sonst auch nicht freiwillig tun.

Im Schnitt sind übrigens „45 Millionen oder mehr aktive Nutzer“ monatlich auf den Online-Plattformen (sprich in den Stores von Apple) unterwegs. Apple ist auch der Meinung, dass man nur beim iOS-Store die Zahl nennen müsste und gibt an, dass die restlichen Angaben freiwillig sind. Ich weiß nicht, ob die EU da zustimmen würde.

