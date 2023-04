Apple wird mit iOS 17 einen ungewöhnlichen Schritt gehen

Wir haben schon einige Details zu iOS 17, doch bei uns in Europa wird es wohl noch eine Neuerung geben, die weltweit mit Sicherheit für Aufmerksamkeit sorgen wird.

Apple soll laut Mark Gurman das erste Mal „Sideloading“ bei Apps erlauben. Das ist eine Möglichkeit, mit der man iOS-Apps außerhalb des App Stores installieren kann. Kennt man so von Android, aber Apple erlaubt das auch bei macOS und den Macs.

Früher oder später wird das wohl sowieso eine Regel in Europa sein, daher kommt Apple dieser zuvor und öffnet sich. Details nennt Markt Gurman nicht, aber das ist wohl nur in Europa möglich, in anderen Gebieten wird sich Apple noch nicht öffnen.

Sollte das stimmen, dann bin ich gespannt, wie man das auf einer Apple Keynote vermarktet, falls es überhaupt ein Thema ist. Falls es nur in Europa eingeführt wird, dann wird Apple das vielleicht einfach mit keiner Silbe auf dem Event erwähnen.

Video: Aktuelle Apple-News im Überblick

Das Apple iPhone und der neue „Action-Knopf“ Es ist weiterhin unklar, ob Apple beim neuen iPhone 15 Pro und iPhone 15 Pro Max wirklich neue Knöpfe nutzt, da gibt es unterschiedliche Quellen und Aussagen. Was wohl auch […]17. April 2023 JETZT LESEN →

-->