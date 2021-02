Apple: Das „neue Projekt“ ist nur die geplante AR-Brille

Apple gab vor ein paar Tagen bekannt, dass man „ein neues Projekt“ plant und der Hardware-Chef persönlich (Dan Riccio) die Leitung übernimmt. Es wurde sehr viel spekuliert, nun schafft Mark Gurman von Bloomberg hier ein bisschen Klarheit.

Dan Riccio soll die Leitung der kommenden AR-Brille übernommen haben, bei der uns aber vorher wohl noch ein VR-Headset (ebenfalls ein Teil der neuen Sparte) erwarten wird. Es gab wohl ein paar Probleme bei der Entwicklung der Produkte und Apple hofft so, dass Dan Riccio mit seiner Erfahrung aushelfen kann.

Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ein VR-Headset für 3000 Dollar und eine AR-Brille wirklich so eine große Zukunft haben, wie sich das Apple erhofft. Aber ich bin sehr gespannt, was Apple hier geplant hat. Es ist immer sehr interessant zu sehen, wie Apple einen neuen Markt angeht, in dem man vorher noch nicht vertreten war.

