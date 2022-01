Schnappt sich Apple bald Peloton?

Peloton war einer der Gewinner der Pandemie, allerdings nur zu Beginn. Nach fast zwei Jahren hat die Konkurrenz aufgeholt und wie CNBC berichtet, musste man die Produktion von einigen Peloton-Produkten auf unbestimmte Zeit einstellen.

Peloton kämpft mit sinkender Nachfrage

Die Nachfrage ist eingebrochen, was ein Thema bei den Geschäftszahlen am 8. Februar sein könnte. Die Bikes und das Abo sind vielen Kunden zu teuer und man kann mittlerweile auch wieder relativ normal in den Fitness Studios trainieren.

Analysten rechnen mittlerweile damit, dass Peloton vielleicht sogar den Besitzer wechseln könnte und laut WSJ will ein großer Investor (Blackwells Capital), dass John Foley den Posten als CEO räumt, damit man die Marke verkaufen kann.

Apple wäre ein passender Kandidat, den viele auf dem Schirm haben. Peloton wäre eine perfekte Ergänzung für Fitness+. Wie bei der Beats-Übernahme könnte Apple weiterhin neue Produkte auf den Markt bringen, sich aber voll auf das Abomodell (man hat Beats in erster Linie wegen Apple Music aufgekauft) konzentrieren.

Apple hat Anfang 2020 eine „neue Ära der Services“ eingeläutet und Health und Fitness spielen hier eine wichtige Rolle. Und man ist dafür bekannt, dass man Dinge gerne selbst verkauft, bisher gibt es aber kein offizielles Zubehör für Fitness+.

Es klingt logisch, aber die Frage ist natürlich, ob das zur Strategie von Apple passt. Ich würde sagen ja, sehr gut sogar, denn das nötige Kleingeld hat Apple locker.

