Apple plant angeblich erstes iPhone Fold für 2026

In den letzten Wochen haben sich die Gerüchte rund um ein faltbares iPhone für 2026 gehäuft und auch Mark Gurman von Bloomberg geht mittlerweile davon aus, dass wir nächstes Jahr das erste iPhone Fold sehen. Es wäre aber möglich, dass wir es nur sehen und es Anfang 2027 kommt, das ist bisher noch nicht ganz sicher.

Apple kann diese Kategorie langsam „nicht mehr ignorieren“ und so ein Produkt wird zwar keinen „Super-Update-Zyklus“ auslösen, wie ihn sich Investoren häufig wünschen, aber so ein Modell wäre langsam wichtig im Lineup von Apple. Das iPhone gilt nicht mehr als innovativ, bei KI rennt es der Konkurrenz sogar hinterher.

Technisch werden wir laut Mark Gurman viele Dinge vom kommenden iPhone 17 Air sehen, welches besonders dünn und leicht ist. Das ist auch für ein faltbares Modell wichtig. Doch preislich deutet sich ein sehr teures iPhone an, mal schauen, ob das also ein Erfolg wird oder sich direkt in einer Reihe mit der Vision Pro einordnet.

