Apple iPhone Fold dürfte extrem teuer werden

Xiaomi Mi Mix Fold 2 Teaser

Euch kommt der Preis für ein Apple iPhone 16 Pro Max hoch vor? Dann wird euch das erste Apple iPhone Fold, welches angeblich für 2026 geplant ist, überraschen. Wir haben schon gehört, dass es teuer wird, jetzt gibt es eine zweite Quelle dafür.

Aktuell stehen über 2.000 Dollar im Raum und Tim Long von Barclays wird noch ein bisschen konkreter, seine Analysen haben einen Preis von ca. 2.300 Dollar für das erste faltbare iPhone ergeben. Und da sind dann noch keine Steuern einberechnet.

Fast 3.000 Euro für ein Apple iPhone

In Deutschland könnten wir also, wenn man sich mal andere US-Produkte für rund 2.300 Dollar von Apple anschaut, über 2.800 Euro sprechen. Wobei dieser hohe Preis vielleicht gar nicht so abwegig ist, wie er im ersten Moment für viele klingt.

Das Samsung Galaxy Fold startete damals bei 2.100 Euro in Deutschland und die Lage hat sich zwar gebessert, es dauerte aber eine Weile. Und Apple ist Apple, da ist es nicht ungewöhnlich, dass man eben gerne teurer als Samsung und Co. ist.

Apple iPhone ist kein Selbstläufer mehr

Doch Apple hat sich auch schon häufiger in letzter Zeit verkalkuliert, zu hoch darf ein Preis dann auch nicht sein, die Kunden machen nicht alles mit. Der HomePod, die Vision Pro, die AirPods Max, es gibt durchaus auch weniger beliebte Produkte.

Ein aktuelles Samsung Galaxy Z Fold bekommt man für unter 1.500 Euro, wenn es mal ein paar Wochen auf dem Markt war, das ist mittlerweile ein guter Preis. Apple kann mehr verlangen, sicher, aber über 2.000 Euro für ein iPhone? Sehr schwierig.

Apple Iphone 16 Pro Back

Apple A20 (Pro): Neuer iPhone-Chip ist wohl kein großer Sprung

Apple nutzt mittlerweile das 3 nm-Verfahren von TSMC für die Fertigung der A-Chips im iPhone und wird auch beim Apple…

18. März 2025 | Jetzt lesen →

  1. Kavka 🏅
    sagt am

    Faszinierend, dass das Apple System immer noch funktioniert. Innovationen anderer Unternehmen von vor 5 Jahren kopieren, etwas aufpolieren, den Preis verdoppeln und einen Apfel drauf…

    Antworten
  2. Newt 🎖
    sagt am

    Die Foldables von den anderen verkaufen sich ja auch nicht so gut, da es so teuer ist und noch nicht ausgereift ist. Wenn es 2,5-3k kostet, dann sehe ich ein Schlamassel a la Vision Pro.

    Antworten
  3. Kurt 🔅
    sagt am

    hab mit 3000€ grechnet bin überrascht wenn es weniger sind.

    Antworten
  4. Felix 🔆
    sagt am

    Viel Glück Apple für den Preis 😄

    Antworten

