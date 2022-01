Apple plant die „breiteste Reihe“ an neuen Produkten für 2022

Apple hat sehr viel für das aktuelle Jahr geplant und es wäre denkbar, dass wir viele neue Produkte sehen werden. Laut Mark Gurman soll es die „breiteste Reihe“ an neuen Produkten „in der Geschichte von Apple“ werden, die 2022 kommt.

Was hat Apple für 2022 geplant?

Dazu gehören vier neue iPhones (ähnliches Lineup wie die letzten zwei Jahre, nur mit einem iPhone 14 Max statt iPhone 14 Mini), ein neues iPad, ein neues iPad Air, ein neues iPad Pro, ein neues MacBook Pro für Einsteiger, ein ganz neues MacBook Air, ein großer iMac „Pro“ und ein neues Mac Pro, der mit M-Chips kommt.

Doch das war noch nicht alles, eine zweite Generation der AirPods Pro ist auch für Herbst geplant, wie auch drei neue Apple Watches (Series 8, robuste Version davon und neues SE-Modell). Und im Frühjahr kommt dann noch ein neues iPhone SE.

Das mögliche VR-Headset erwähnt Mark Gurman nicht mehr in seiner Liste, da hat er vor ein paar Tagen behauptet, dass es noch Probleme gibt und Apple mit einem Launch kommendes Jahr liebäugelt. Vermutlich wird es so oder so 2023 kommen, die Frage ist nur, wann es Apple zeigt (damit Entwickler genug Zeit haben).

Mit Blick auf die Chipkrise, die 2022 anhalten soll, wären das aber mehr als genug neue Produkte für ein Jahr. Ich bin in erster Linie auf das neue iPad Pro gespannt, denn es gibt viele neue Features und endlich Mini-LEDs beim kleinen Modell. Und neue Apple AirPods sind auch immer interessant, vor allem als Pro-Version.

