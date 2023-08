Apple plant frische Farben für die neue Apple Watch

Apple soll optisch nichts bei der Apple Watch Series 9 ändern, was jetzt keinen überraschen dürfte. Es gibt einen neuen Chip, aber sonst fällt das Upgrade eher klein aus. Dafür bekommen wir angeblich eine neue Farbe.

Die neue Apple Watch soll in Pink auf den Markt kommen, so ShrimpApplePro auf Twitter. Die aktuellen Farben bleiben (könnten aber leicht verändert werden). Bei der Edelstahl-Version tut sich in diesem Jahr wohl nichts.

Dafür soll die Apple Watch Ultra 2 auch in einem dunklen Titan auf den Markt kommen, was vor ein paar Tagen auch Mark Gurman in den Raum warf. Sieht also so aus, als ob wir da in diesem Jahr eine zweite Farbe sehen.

Apple soll übrigens auch eine neue Verpackung für die Apple Watch geplant haben, die noch kompakter ist. Das gilt jedenfalls für die normale Apple Watch, bei der Ultra ist das unklar (würde ich hier aber auch mal vermuten).

