Apple plant neue Rückseite für das iPhone 16 Pro

Mit dem iPhone 15 führte Apple eine neue Rückseite ein, die man mit „einem einzigartigen, durchgefärbten Glas“ bewarb. Das Unternehmen wirbt hier mit einem „texturiertem matten Finish“. Dieser Effekt lässt sich gar nicht so leicht beschreiben.

Wer mal ein iPhone 15 in der Hand hatte, der weiß, was gemeint ist. Diese Technik soll Apple im Herbst auch beim iPhone 16 Pro anwenden. Die Optik bleibt also matt, es fühlt sich aber etwas anders an. Es ist bisher unklar, ob auch das normale iPhone 16 dabei bleibt. Was sich beim Pro-Modell nicht ändert, ist der Rahmen aus Titan.

Da haben wir aber erst diese Woche gehört, dass Apple wohl einen glänzenden Rahmen beim iPhone 16 Pro anstrebt. Optisch könnte das neue Pro-Modell damit wieder mehr wie das iPhone 14 Pro aussehen (die weichen Kanten bleiben aber).

Bei den Farben schließt sich dieses Gerücht einer anderen Quelle an und spricht von Space Black, Grau, Weiß und Rosé. Blau verschwindet also ziemlich sicher in diesem Jahr und wird von Rosé ersetzt. Schwarz könnte noch ein bisschen dunkler werden und Titan Natur wird von einem Grauton ersetzt. Nur Weiß bleibt erhalten.

