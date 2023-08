Apple plant wohl ein ganz neues Band für die Apple Watch

Apple hat zwar kein großes Update für die Apple Watch Series 9 geplant, aber es soll in diesem Jahr mal wieder ein ganz neues Band geben. Der Fokus liegt hier eher auf der normalen Watch und nicht der Ultra.

Wie man hört, ist ein gewebtes Stoffmaterial mit einem magnetischen Verschluss geplant. Vermutlich wird das eine Mischung auf geflochtenem Solo Loop und dem modernen Lederamband (wie das, nur ohne Leder).

Preislich peilt Apple hier wohl 99 Dollar an, man kann also von 99 Euro bei uns in Deutschland ausgehen. Klingt nicht abwegig, denn so kann man den Umsatz in der Sparte über das neue Zubehör etwas steigern.

