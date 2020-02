Apple: Powerbeats 4 bei FCC entdeckt

Apple arbeitet wohl an neuen Powerbeats, dieses Mal jedoch (noch) nicht an einer neuen Pro-Version. Die kam 2019 und machte die Powerbeats nicht nur besser, sondern auch komplett kabellos. Nun könnten die Powerbeats 4 anstehen, bei denen man weiterhin ein Kabel zwischen den Orteilen findet.

Vor ein paar Wochen wurde ein Icon in iOS 13.3.1 entdeckt und gibt es einen neuen Eintrag bei der FCC in den USA. Eine Ankündigung in den kommenden Wochen ist also sehr wahrscheinlich. Wobei wir den Namen noch nicht kennen.

Bei der FCC nennt man das neue Modell entweder „Wireless Headset A2015“ oder auch „Power Beats Wireless“. Ich vermute mal, dass wir hier quasi Powerbeats Pro mit einem Kabel bekommen, die dann etwas günstiger sein werden. Eine Skizze, die man in einer PDF-Datei bei der FCC findet, deutete darauf hin.

Apple hat einige neue Produkte für die kommenden Wochen geplant, vermutlich wird eine Neuauflage der Powerbeats 3 mit zum neuen Portfolio 2020 gehören.

