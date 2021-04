Apple: Sind das die neuen Farben für das Frühjahr?

Apple ist dafür bekannt, dass man mindestens zweimal pro Jahr das Portfolio bei den Hüllen, Armbändern und anderen Produkten aktualisiert. Oft passiert das im Herbst, wenn neue Produkte vorgestellt werden und dann noch im Frühjahr.

Die neuen Farben im Frühjahr werden gerne als „Spring Collection“ bezeichnet und in der Regel gibt es 3-4 neue Farben für die iPhone-Hüllen und auch die Bänder für die Apple Watch werden gerne aktualisiert. Manchmal gibt es auch einfach so ein paar neue Farben, so zum Beispiel nach dem letzten Apple Event im November.

-->

Für das Frühjahr stehen neue Produkte im Raum und es wäre denkbar, dass Apple diese bald (oder auf der WWDC 2021 im Juni) vorstellen wird. Ende letzter Woche sind mehrere Leaks bei Weibo aufgetaucht, welche die neuen Farben (zumindest vier davon) zeigen könnten: Blau, Lila, Grün und noch ein helles Orange.

Solche Leaks sollte man wie immer mit einer gewissen Skepsis betrachten, aber falls wirklich bald neue Hüllen und Bänder kommen (und davon darf man durchaus ausgehen), dann dürfte die Produktion bei Apple sicher schon angelaufen sein.

iPhone 12 series Apple official protective shell spring new color pic.twitter.com/ycn47kkm4D — DuanRui (@duanrui1205) April 2, 2021

Video: Warum ich ein iPhone nutze

Kommentar: Darum nutze ich ein iPhone Mit dem Start meiner Flaggschiff-Reihe 2021 wurde mir mal wieder vorgeworfen, dass ich ein Samsung-Fan sein und Samsung bewusst gewinnen lassen möchte. Letztes Jahr gab es den Vorwurf, weil Sony das Rennen machte und in dem Jahr davor war es…3. April 2021 JETZT LESEN →

-->