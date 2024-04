Apple soll bei iOS 18 einen anderen Ansatz für KI verfolgen

Apple arbeitet mit iOS 18 angeblich an einem großen Update für das iPhone, es wurde in den letzten Wochen gerne als das größte Update der letzten Jahre von Quellen bezeichnet. Das liegt nicht am neuen Homescreen, sondern an der KI.

Die Konkurrenz rennt Apple bei KI-Funktionen mittlerweile davon, doch mit iOS 18 soll die Aufholjagd beginnen, so Mark Gurman von Bloomberg. Doch Apple verfolgt hier einen anderen Ansatz, denn die KI-Verarbeitung findet vor allem lokal statt.

Apple setzt auf lokale KI-Funktionen

Apple hat an einem eigenen LLM (Largue Language Model) gearbeitet, welches nur lokal die Daten verarbeitet. So eine KI kann natürlich nicht mit einer Online-KI, die sich ständig weiterentwickelt, mithalten, aber diese „Lücken“ will Apple füllen.

Vermutlich wird man andere KI-Modelle auf dem iPhone zulassen.

Ich bin gespannt, wie das dann im Alltag aussieht und was das vor allem für ältere iPhones bedeutet. Das Apple iPhone 15 Pro mit einem Apple A17 Pro wird sicher alle Neuerungen bekommen, aber wie sieht es dann mit älteren Geräten im Lineup aus?

Eine lokale KI klingt gut, wenn es um Geschwindigkeit und Daten geht, aber die Frage ist, was das in Zukunft für die Abwärtskompatibilität bedeutet. Wobei ich sowieso vermute, dass KI-Funktionen immer mehr zu einem Verkaufsargument für die Hersteller werden und ihnen diese Entwicklung durchaus gelegen kommt.

In 2-3 Jahren entscheidet also nicht die Auflösung der Kamera, ob man sich das neue iPhone kauft, wie das bisher der Fall war, sondern wie gut die KI-Funktionen für die Kamera sind. Apple wird uns iOS 18 am 10. Juni auf der WWDC vorstellen.

Apple iOS 17.6 kommt wohl mit wichtiger Änderung für mobiles Bezahlen Apple baut iOS seit iOS 17.4 in der EU um und muss sich öffnen, sei es für andere Stores oder für Sideloading über den Browser. Doch es gibt noch mehr, […]22. April 2024 JETZT LESEN →

-->