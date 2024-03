Apple iOS 18 kommt und bringt neuen Homescreen mit

Wir haben am Wochenende von Mark Gurman erfahren, dass man den Homescreen der iPhones mit iOS 18 endlich mehr anpassen kann. Kurz danach wurde noch dank MacRumors bekannt, dass man Apps frei auf dem Homescreen anordnen kann.

Das unsichtbare Raster, so wie wir es aktuell auch kennen, bleibt zwar, aber wer möchte, der kann seine App in Zukunft von unten nach oben anordnen, was ich mit Sicherheit machen werde. Darauf warte ich schon sehr lange, es wird wirklich Zeit.

iOS 18 rückt Homescreen in den Fokus

Laut Joe Rossignol sei aber noch deutlich mehr geplant, es wird weitere Dinge bei iOS 18 geben, mit denen man den Homescreen verändern kann. Er wollte hier leider noch nicht ins Detail gehen, aber iOS 18 sei das für den Homescreen, was iOS 16 für den Lockscreen war. Klingt gut, da teste ich vielleicht auch mal wieder die Beta.

Mal schauen, ob es diese Änderung auch für das iPad mit iPadOS 18 geben wird oder ob Apple sowas, wie es öfter mal der Fall ist, später nachreicht. Der ganz neue Lockscreen kam beim iPad auch erst später. Ich hoffe, dass es hier aber anders ist.

