Apple soll ein neues Siri für Sommer geplant haben

Apple wird uns wohl wie immer eine Preview für iOS 18 im Sommer liefern und es ist im Rahmen der WWDC 2024 im Juni (noch nicht offiziell) damit zu rechnen. Dort wird der Fokus wohl sehr stark auf KI und neuen Funktionen für Apple Siri liegen.

Wir haben schon letztes Jahr gehört, dass Apple endlich aktiv an Siri arbeitet und ein neues Level anstrebt und auch diese Woche gab es eine passende Meldung.

Apple soll große Fortschritte mit generativer KI für Siri machen, wobei wir weiter keine Details zu konkreten Neuerungen haben. Google, Microsoft und Co. sind aber mittlerweile sehr weit vor Apple mit ihren Diensten und da wäre es an der Zeit, dass Siri wenigstens etwas aufholt. Wobei meine Erwartungen da doch gedämpft sind.

Siri ist schon sehr alt und man hörte in den letzten Jahren immer mal wieder, dass es sehr schwer sei, diesen Dienst wirklich fit für die Zukunft zu machen. Warten wir also mal ab, was Apple geplant hat, das könnte 2024 ein spannendes Jahr werden.

Google und Samsung planen großen Angriff auf die Apple Vision Pro Qualcomm kündigte im Sommer letzten Jahres neue Hardware für AR- und VR-Produkte an, darunter auch Snapdragon XR2 Gen 2. 2024 kommt eine Plus-Version auf den Markt, die unter anderem eine […]5. Januar 2024 JETZT LESEN →

-->