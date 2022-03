Apple Studio Display: Das Fazit der ersten Testberichte

Diese Woche wurden die ersten Testberichte zu den neuen Apple-Produkten veröffentlicht und auch wenn es schwer ist, in der ersten Welle die kritischen Tests zu finden, so ist es möglich. Mich hat vor allem das neue Studio Display interessiert.

Apple iPhone SE 3? Gut, ein iPhone SE 2 mit mehr Power. Apple iPad Air 5? Gut, ein iPad Air 4 mit mehr Power. Apple Mac Studio? Ein Biest und ich will nicht wissen, was da mit einem Mac Pro möglich sein wird, wenn dieser noch 2022 kommt.

Apple Studio Display? Nun, das ist eben das alte Panel des iMacs. Es ist 100 nits heller, aber das scheint man nicht zu spüren. Für teilweise über 2.000 Euro (wenn man die Höhe verstellen möchte) haben die meisten Tester hier mehr erwartet.

Das folgende Bild aus dem Review von The Verge ist recht eindeutig:

Die Speaker sind zwar ganz passabel, aber wer nutzt schon eingebaute Speaker bei einem guten Desktop-Setup? Und die Webcam scheint wirklich mies zu sein, wobei das laut Apple ein Bug ist und man hat schon jetzt ein erstes Update angekündigt.

Das Problem sind die fehlenden Alternativen. Gute Displays mit einem schönen Design in dieser Art gibt es nicht. Mal schauen, ob an der Pro-Version des Displays etwas dran ist, aber da ich derzeit nach einem Monitor suche und mich mindestens an die Qualität des MacBooks (Pro) gewöhnt habe, hoffe ich das doch sehr.

