Apple TV 4K 2021: Wi-Fi 6, Thread und Siri Remote einzeln kaufen

Der neue Apple TV 4K für 2021 ist offiziell und wie so oft nennt Apple auf dem Event nie alle Details. Vermutlich weiß man auch, dass das ein oder andere Feature eine Schlagzeile nach dem Event wert ist. So wie auch beim neuen Apple TV.

Da wäre zum einen das Detail, dass der neue Apple TV 4K bereits Wi-Fi 6 besitzt und mich wundert, dass man das nicht auf der Keynote erwähnt hat. Es gibt noch kein Wi-Fi 6E, aber ich hätte es dennoch erwähnt, da WLAN hier wichtig ist.

-->

Ebenfalls mit dabei ist HDMI 2.1, damit haben wir schon gerechnet. Allerdings ist von 4K mit 60 fps die Rede. Der Code von tvOS 14.5 deutete auch 120 fps an, das kann man dann aber zur Not auch schnell mit einem Update nachreichen.

Bluetooth gibt es nun natürlich in Version 5 (noch nicht Version 5.2) und was mich überrascht hat, ist Thread. Das ist ein Smart-Home-Standard, den man mit dem HomePod mini eingeführt hat und den man schon in den ersten Produkten findet.

Apple TV: Siri Remote einzeln kaufen

Was aber sicher die meisten mit einem aktuellen Apple TV 4K freuen dürfte: Die neue Siri Remote kann einzeln erworben werden und ist mit dem älteren Modell kompatibel. Allerdings verlangt Apple dafür auch stolze 65 Euro im Online Shop.

Die neue Siri Remote ist auch mit dem Apple TV HD kompatibel, den Apple weiter verkauft und der jetzt auch direkt mit der neuen Fernbedienung ausgeliefert wird. Wobei der mit einer UVP von 159 Euro in der heutigen Zeit etwas zu teuer ist.

Apple iPad Pro 2021 und neue Siri Remote ohne U1-Chip Apple präsentierte gestern zahlreiche neue Produkte und mit dabei waren auch die AirTags, die man dank U1-Chip sehr präzise lokalisieren kann. Zwei Produkte haben den U1-Chip aber nicht bekommen, was mich dann doch ein bisschen wundert. Da wäre zunächst das…21. April 2021 JETZT LESEN →

-->