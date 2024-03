Apple Vision Pro könnte schon bald in Deutschland starten

Apple schickte die Vision Pro vor ein paar Wochen in den USA ins Rennen, doch bis heute schweigt man zum globalen Launch. Letztes Jahr hieß es nur, dass in diesem Jahr weitere Länder folgen werden. Welche? Unklar. Wann? Auch nicht bekannt.

Doch MacRumors hat jetzt im Code von visionOS einen guten Hinweis für den globalen Start der Vision Pro gefunden, denn die virtuelle Tastatur unterstützt bald 12 neue Sprachen. Apple könnte die Brille also bald weltweit auf den Markt bringen.

Deutsch ist übrigens als Sprache laut Quelle dabei, was ein gutes Zeichen für den Marktstart in Deutschland ist. Wobei sich immer wieder angedeutet hat, dass die Apple Vision Pro nicht mit einem Schlag überall erhältlich sein wird, sondern neue Länder nach und nach hinzugefügt werden. Es könnte also noch eine Weile dauern.

Gerüchte sprachen in den letzten Wochen immer wieder von einem globalen Start vor der WWDC 2024 im Juni, wir werden also sicher bald mehr Details bekommen.

