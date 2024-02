Apple Vision Pro: Nachfolger, Rückgaben und Transformation einer Branche

Apple blickt laut mehreren US-Medien auf mehr Rückgaben der Vision Pro, als man das von anderen Produkten kennt. Wobei wir keine konkreten Zahlen, sondern nur Berichte von The Verge, Mark Gurman (Bloomberg) und Co. haben. Es sind also eher Eindrücke, denn Apple selbst schweigt bisher noch zu den Verkaufszahlen.

Letzte Woche hieß es noch, dass die Nachfrage ganz gut sei, aber da waren sicher auch einige dabei, welche die Apple Vision Pro nur mal ausprobieren wollten und die Frist von 14 Tagen nutzten. Man munkelt, dass auch viele YouTuber und andere Medien dabei sind, welche diese Zeit für ihre ersten Reviews genutzt haben.

Eine Apple Vision Pro 2 dauert noch

Mal schauen, wann sich Apple dazu äußern wird, spätestens zur WWDC im Juni rechne ich mit einem ersten Update zum Erfolg. Mit einem Nachfolger sollte man dann aber noch nicht rechnen, auch wenn die Apple Vision Pro auf der WWDC im Juni 2023 vorgestellt wurde. Dieser wird wohl noch eine ganze Weile dauern.

Mark Gurman hat gehört, dass es mindestens 18 Monate werden, in diesem Jahr kommt also keine Apple Vision Pro und Anfang 2025 auch nicht. Vielleicht peilt man bei Apple das Weihnachtsgeschäft 2025 an, das wäre langfristig auch der bessere Zeitraum für so ein Produkt. Kurz vor der warmen Jahreszeit ist das nicht optimal.

Die Apple Vision Pro im Flugverkehr

Wer sich aber mit der Luxuslinie Beond in ein warmes Gebiet in den Urlaub fliegen lässt, der wird dort bald eine Apple Vision Pro für den Flug bekommen. Man sieht diese als „Transformation für das Entertainment-Erlebnis“, da kann kein kleiner Bildschirm in einem Sitz mithalten. Das habe ich jetzt auch schon häufiger gehört.

Beond möchte die Apple Vision Pro ab Juli 2024 „ausgewählten Passagieren“ auf dem Flug anbieten. Ich bin schon länger nicht mehr geflogen, aber das war bei der Ankündigung damals auch mein erster Gedanke für den perfekten Einsatz einer VR-Brille. Mal schauen, ob sowas irgendwann in Fluglinien ganz normal dazu gehört.

