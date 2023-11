Apple als Vorbild: Sonos plant Kopfhörer und TV-Box

Sonos hat schon häufiger bestätigt, dass man neue Produktkategorien erobern möchte und laut Mark Gurman von Bloomberg wird man sich da auch ein bisschen an Apple orientieren. So soll der Schritt zu einem Over-Ear-Kopfhörer anstehen.

Dieser ist für April 2024 geplant und wird wohl 400 bis 500 Dollar kosten. Features sind wohl nicht so viele vorhanden, es geht eher um einen guten Sound und ein gutes Zusammenspiel mit anderen Sonos-Produkten. Doch es kommt noch mehr.

Sonos plant eine Set-Top-Box

Sonos plant wohl auch ein Pendant zum Apple TV, denn Ende 2024 oder Anfang 2025 soll eine Set-Top-Box kommen. Diese beinhaltet Dolby Vision und Dolby Atmos und die üblichen Apps für Streamingdienste. Das hören wir das erste Mal.

Basis wird wohl eine Version von Android sein (kein Android TV) und beim Preis peilt Sonos um die 150 bis 200 Dollar an. Ein Era 100 für Geschäftskunden, eine neue Highend-Soundbar als Arc-Nachfolger und neuer Sub stehen auch noch an.

Nach dem Over-Ear-Kopfhörer plant Sonos dann auch langfristig ein Pendant zu den AirPods, denn ein In-Ear-Kopfhörer ist ebenfalls in Arbeit. Klingt so, als ob das ein durchaus spannendes Jahr mit einigen Neuheiten von Sonos werden könnte.

