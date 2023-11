„Hallo Mama“ Spam-Nachrichten: WhatsApp-Betrug nimmt weiter zu

Irgendwie bin ich in diesem Jahr auf einer Liste für Spam-Nachrichten gelandet, denn ich habe sicher schon 10 „Hallo Mama“-Nachrichten bekommen. Die Betrüger weisen einen darauf hin, dass man die Nummer geändert habe und sie doch bitte über WhatsApp kontaktieren soll. Dort wird dann sehr schnell um Geld gebeten.

Es muss schon einiges passieren, dass man mich bei Spam auch nur ansatzweise ins Grübeln bringt, aber ich habe ständig damit zu tun und in diesem Fall musste ich nicht lange überlegen. Spoiler: Ich bin keine Mutter. Doch ich habe eine und diese hat im Urlaub so eine Nachricht erreicht und sie hat diese auch ganz kurz geglaubt.

Etwas übermüdet vom Flug und an einem neuen Ort war diese Nachricht angeblich von mir auf dem Handy am Morgen. Seltsam war nur, dass wir über iMessage und nicht über WhatsApp kommunizieren und ich sie direkt mit der Nachricht und nicht unsere Gruppe (in der auch mein Vater ist) kontaktiert habe. Es flog schnell auf.

Betrug über WhatsApp: Aufklärung schadet nicht

Passiert ist nichts, aber die Nummer war für einen kurzen Moment gespeichert. Ich rede immer mal wieder über solche Themen mit meinen Eltern und passiert wäre da vermutlich nichts, aber ich kenne ältere Menschen im Umkreis, die etwas weniger Kompetenz bei solchen Dingen haben und die könnte man vielleicht überzeugen.

Ich gehe mal davon aus, dass die meisten unserer Leser sehr technikaffin sind und sowas direkt erkennen. Warum schreibe ich das also? Das ist eher ein Hinweis, um die Personen im Umfeld immer mal wieder aufzuklären. Erwähnt ruhig immer mal wieder, dass es diese Nachrichten gibt und sie immer häufiger verschickt werden.

Bald ist Weihnachten, da trifft man sich vielleicht mit der Familie und da sind auch gerne Großeltern dabei, die ja mittlerweile auch immer häufiger ein Smartphone mit WhatsApp haben. Für viele von euch mag das wie offensichtlicher Betrug wirken, aber die Tricks werden besser und vor einer Sache habe ich selbst großen Respekt.

Betrug im Internet: KI auf dem Vormarsch

Die KI wird immer besser und von mir gibt es haufenweise Material bei YouTube, da wäre ein Fake-Anruf mit meiner Stimme technisch schon möglich. Das ist auch ein Grund, warum ich viel Aufklärung im Umfeld betreibe, denn spätestens da wüsste ich auch nicht, ob man bei einer vertrauten Stimme die Lage einschätzen kann.

Aktuell sind das 0815-Nachrichten und Spam-Bots bei WhatsApp, die noch sehr nach Betrug aussehen, aber das entwickelt sich auch weiter. Dieses Thema sprengt jetzt den Rahmen, aber das soll nur zeigen, dass man nicht über diese Warnungen lächeln sollte. Ach, und es gibt die SMS-Nachrichten natürlich auch mit „Hallo Papa“.

