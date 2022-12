VR-Headset mit xrOS: Apple plant ein ganz neues Produkt für 2023

2023 wird ein sehr spannendes Jahr für Apple, denn es stehen nicht nur große Schritte bei Produkten wie dem iPhone an, wir werden seit der Apple Watch auch mal wieder eine ganz neue Kategorie sehen. Apple steigt in den Headset-Markt ein.

VR-Headset mit xrOS für 2023 geplant

Den Anfang macht ein VR-Headset und langfristig soll es auch eine AR-Brille geben. Apple wird es also nicht bei der virtuellen Realität belassen und richtet das OS passen dafür aus. Der finale Name soll laut Bloomberg „Apple xrOS“ lauten.

Das „xr“ steht dabei für „Extended Reality“, also erweiterte Realität. Ein Begriff, der gerne für Headsets genutzt wird, die eine Mischung aus VR und AR sind. Laut Mark Gurman werden wir das VR-Headset definitiv kommendes Jahr bei Apple sehen.

Apple hat die eigenen Apps für das xrOS angepasst, aber es wird auch einen App Store für die Plattform geben. Ein Datum für den Launch haben wir noch nicht, es könnte aber im Frühjahr/Sommer vorgestellt werden und im Herbst 2023 kommen.

Es wird wohl ein sehr teures VR-Headset

Bisher war das OS übrigens als realityOS oder rOS bekannt, aber das wird wohl nicht der finale Name sein. Gut möglich, dass das erste Headset aber Reality One heißt, diese Bezeichnungen hat sich Apple jedenfalls schon lange sichern lassen.

Ich bin auf das erste VR-Headset von Apple gespannt, denn es soll ja bekanntlich sehr teuer sein, es war schon von 3.000+ Dollar die Rede. Eine günstigere Version ist zwar in Planung, aber erst für 2025. So ein Preis könnte sehr viele abschrecken.

Die Erwartungen sind hoch, wie immer, wenn Apple in eine Kategorie einsteigt. Wir werden 2023 viele VR-Headsets sehen, aber nur wenige Modelle in dieser Preisliga. Ob sich so ein Produkt in der aktuellen Weltlage überhaupt noch verkaufen lässt?

