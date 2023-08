Apple Watch bekommt wohl Sensor für Krafttraining

Die Apple Watch deckt viele Sportarten ab, auch das klassische Krafttraining ist in der Workout-App vorhanden, aber darauf liegt kein Fokus. Früher war das nur ein Sonstiges-Workout, was es bis heute ist, es bekam nur ein eigenes Icon spendiert.

Das bedeutet, dass die Smartwatch von Apple keine Sensoren für Krafttraining hat und am Ende nur Dinge wie Puls misst, die zwar auch wichtig sind, aber nicht ganz so wichtig wie bei Ausdauersport. Das könnte sich allerdings in Zukunft ändern.

Apple Watch: Neuer Sensor für Krafttraining

Apple entwickelt wohl eine Technologie für einen Sensor für Dehnungsmesstreifen (siehe auch Wikipedia) in der Apple Watch. Bisher ist noch nicht klar, wann dieser kommt, aber vermutlich nicht 2023. Vielleicht dann mit der Apple Watch Series X.

So ein Sensor kann dehnende und stauchende Verformungen erfassen, was dann womöglich mit der entsprechenden Software hilfreiche Infos im Sport liefern könnte.

Als jemand, der hauptsächlich Krafttraining betreibt und die Apple Watch im Sport trägt, wünsche ich mir schon lange ein Feature, welches den Fokus darauf legt und hier mehr Möglichkeiten bietet. Im Fitness Studio sieht man an so ziemlich jedem Handgelenk ein Wearable und oft eine Apple Watch, das wäre sicher vielen wichtig.

Ich glaube, dass diese Sportart für die Apple Watch (Ultra) außerdem ein deutlich größeres Verkaufsargument als beispielsweise Tauchen oder Wandern bei extremer Kälte wäre. Schauen wir mal, auf meiner Wunschliste steht das jetzt ganz oben.

