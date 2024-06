Apple Watch: Mit watchOS 11 verschwindet erstmals ein Watchface

Apple hat in den letzten Jahren immer mehr Watchfaces in watchOS hinzugefügt, nur in diesem Jahr gibt es mit watchOS 11 leider keine neuen Zifferblätter. Dafür gibt es eine schlechte Nachricht, falls das Siri-Watchface derzeit euer Favorit ist.

Das wird mit dem großen Update laut 9TO5Mac verschwinden und es hat mich schon gewundert, dass es watchOS 10 überlebt hat. Es ähnelt den Widgets, die von unten nach oben ins Bild wandern und die Doppeltipp-Geste funktioniert nicht.

Mit watchOS 11 kommen außerdem die Live-Aktivitäten im „smarten Stapel“ dazu und damit wird das Siri-Watchface für Apple endgültig überflüssig. Aktuell sieht es jedenfalls so aus, man muss auch erwähnen, dass watchOS 11 noch eine Beta ist.

Ich persönlich werde es jedenfalls nicht vermissen, denn ich habe es zwar damals kurz ausprobiert, als es eingeführt wurde, aber nie genutzt. Damit wird die Auswahl an Watchfaces mit einem watchOS-Update allerdings erstmals kleiner bei Apple.

Was ich jetzt spannend finde: Die Apple Intelligence funktioniert nicht mit der Apple Watch, wird die neue Hardware im Herbst aber dafür bereit sein? Grundsätzlich ist die Idee eines smarten Watchfaces nicht schlecht, nur das alte Siri war zu schlecht.

Apple Watch Series 10: Neues Design und größere Displays erwartet Wir haben schon häufiger gehört, dass Apple ein neues Design zum 10. Jubiläum der Apple Watch plant und auch Ming-Chi Kuo schließt sich diesen Gerüchten an. Doch die Quelle behauptet […]17. Juni 2024 JETZT LESEN →

-->