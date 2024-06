Apple WWDC 2024: Meine 7 Highlights und eine Enttäuschung

Die Apple WWDC stand in diesem Jahr besonders im Fokus, denn Apple hat sich für den Schritt in das KI-Wettrennen mit der Apple Intelligence entschieden. KI ist wichtig und gut, aber für mich ehrlich gesagt selten das ganz große Highlight.

Doch es gab ein paar Highlights für mich in diesem Jahr, denn es war eine durchaus solide WWDC für mich. Nur iPadOS enttäuschte wie erwartet, aber da habe ich seit vielen Jahren keine Erwartungen mehr. Oder um es wie Mark Gurman zu sagen:

Das iPad Pro erhält unglaubliche neue Hardware und einen M4-Chip, während iPadOS im Wesentlichen nichts Substanzielles bekommt.

Apple WWDC 2024: Die Highlights

Das ist aber nicht meine Enttäuschung in diesem Jahr, dazu am Ende mehr. Ich will positiv anfangen, denn es gab ein paar Highlights, unter anderem auch sein sehr großes Highlight für mich. Da habe ich mir 7 persönliche Punkte herausgesucht:

Der neue Homescreen von iOS 18 ist genau das, was ich mir gewünscht habe, denn ich teste auch viel Android und vermisse diese Freiheit jedes Mal bei iOS. Diese Neuerung dürfte auch der Grund sein, warum ich nach Jahren mal wieder eine Beta testen könnte, aber mal schauen, wie stabil das läuft.

Apple setzt ab Herbst endlich auf RCS und ich hoffe, dass ich das in meinem privaten Umfeld etablieren kann. Mir sagt die Nachrichten-App von Apple mehr zu und ich würde diese gerne immer nutzen, aber viele (selbst ein paar iPhone-Nutzer) sind nur mit WhatsApp unterwegs. Vielleicht starte ich mal den Versuch und schaue, ob ich eine Kombination aus iMessage und RCS hinbekomme.

Mit Kind habe ich mich an die Doppeltipp-Geste auf der Apple Watch gewöhnt, dazu bald mehr, doch der Funktionsumfang ist extrem eingeschränkt. Daher freue ich mich, dass eine API für Entwickler kommt und bin gespannt, ob diese das in ihren Apps umsetzen (und auch Apple mehr herausholt).

Wir bleiben kurz bei watchOS 11, was besser als erwartet ausfällt, denn die neue Funktion „Trainings Load“ sieht für mich auch spannend aus. Ich trainiere im Gym und in Kombination mit den neuen Vitalwerten finde ich das interessant. Das könnte quasi das Whoop-Band ersetzen, bei dem ich auch mal kurz überlegt habe, ob ich mir das kaufe und teste.

Eine native Passwort-App von Apple klingt vielversprechend. Ich bin zwar bei 1Password, aber kostenlos und nativ hört sich immer besser an. Werde ich mir mit der finalen Version genau anschauen, das könnte 1Password bei mir aber ersetzen.

Mit „iPhone Mirroring“ kann man jetzt bei macOS das iPhone direkt am Mac steuern und bekommt auch Nachrichten. Das ist für mich, der den ganzen Tag am Mac arbeitet und oft sein iPhone für gewisse Dinge in die Hand nehmen muss, eine der besten Neuerungen in diesem Jahr.

Das Intro der WWDC. Ich konnte es erst heute schauen, aber meine Timeline war voll damit und es ist das bisher beste Intro, welches Apple bei einem Event (meiner Meinung nach) hatte. Sehr unterhaltsam:

Das neue Apple CarPlay bleibt übrigens auch mein Highlight, schon seit 2022, aber ich befürchte, dass ich das so schnell nicht sehen werde. Es geht 2024 mit Aston Martin los und wer weiß, wer dann überhaupt ab 2025 alles dabei ist. Ich würde das ja gerne in jedem neuen Auto sehen, die Autohersteller allerdings nicht unbedingt.

Apple WWDC 2024: Die Enttäuschung

Beim iPad habe ich mich damit abgefunden, dass es ein Tablet OS bleibt und das finde ich nicht unbedingt schlecht. Mehr wäre schön, aber ich erwarte nichts mehr.

Doch bei der Apple Watch habe ich jedes Jahr die Hoffnung, dass wir Watchfaces von Drittanbietern bekommen. Die Apps machen ein iPhone aus, das würde eine Apple Watch ausmachen. Apple bietet gute Watchfaces, aber man merkt, dass sie aus einem Haus stammen, bei Apps finde ich vor allem die Vielfalt ansprechend.

Mal schauen, ob wir irgendwann überhaupt Drittanbieter-Watchfaces bekommen, so langsam habe ich auch das abgehakt. Was ich dann aber erwarte, sind ein paar neue Watchfaces mit jedem großen Update. Mit watchOS 11 gibt es keine neuen.

Apple hat nur das Watchface für Fotos überarbeitet, was ich nicht nutze, sonst gibt es keine neuen Watchfaces. Ich habe aber auch eine Befürchtung Vermutung.

Im Herbst steht wohl mit der Apple Watch Series 10 ein sehr großer Schritt zum 10. Jubiläum an und Apple hat große Schritte bisher gerne für exklusive Watchfaces genutzt. Es würde mich nicht wundern, wenn neue Watchfaces in Planung sind, die wir aber erst mit der neuen Hardware (voraussichtlich im September) bekommen.

Software-Updates sind mittlerweile entscheidend für Upgrades geworden und bei der Apple Watch sind Watchfaces ein Verkaufsargument. Dennoch schade, dass mit watchOS 11 nicht wenigstens ein oder zwei neue Watchfaces dazukommen.

