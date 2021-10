Apple Watch Series 7: Verkaufsstart wohl Mitte Oktober

Als Apple die Apple Watch Series 7 ankündigte, da gab es kein konkretes Datum. Sowas ist ungewöhnlich für Apple. Man sprach beim Marktstart nur von „später im Herbst“. Und da man nicht Oktober nannte, gingen einige von November aus.

Apple Watch Series 7 am 15. Oktober?

Lau Jon Prosser soll es aber nicht so lange dauern, denn Apple peilt angeblich einen Marktstart im Oktober an und der Vorverkauf soll bereits nächste Woche starten. Da Apple neue Produkte an einem Freitag ins Rennen schickt (meistens) würde das also bedeuten, dass die Apple Watch am 15. Oktober kommen könnte.

Jon Prosser war in den letzten Wochen nicht so zuverlässig, doch in diesem Fall könnte ich mir gut vorstellen, dass er es wirklich weiß. Er hat nämlich gezeigt, dass er oft vorab erfährt, wenn die anderen US-Medien ihre Testgeräte bekommen.

Vermutlich wurden die also diese Woche informiert, wann die Testgeräte kommen. Wenn der Vorverkauf der Apple Watch Series 7 wirklich kommenden Freitag startet, dann werden die ersten Reviews womöglich sogar Mitte nächste Woche kommen.

EXCLUSIVE: Apple Watch Series 7 to Begin Shipping Mid-October A bit sooner than expect 🤞👀 https://t.co/atolwbSBIR — Jon Prosser (@jon_prosser) September 30, 2021

