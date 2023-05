Die Apple Watch bekommt endlich einen neuen Chip

Apple wird der Apple Watch in diesem Jahr wohl kein großes Upgrade spendieren, aber die Apple Watch Series 9 soll endlich mal mit einem neuen Chip kommen. Die Basis für den neuen Apple S9 wird laut Mark Gurman der bekannte Apple A15 sein.

Diesen Chip hat Apple mit dem iPhone 13 eingeführt, er ist also noch gar nicht so alt und für eine Smartwatch mehr als ausreichend. Seit der Apple Watch Series 6 gab es übrigens keinen neuen Chip mehr, was für viele nicht direkt sichtbar war.

Jede Apple Watch bekam ein neues SiP (System in Package), aber bei der Series 7 und Series 8 gab es im Kern den gleichen Chip in diesem „Paket“. Seit der Series 6 nutzt man den Apple A13 als Basis, der Chip wurde mit dem iPhone 11 eingeführt.

Apple Watch Series 9 mit mehr Akkulaufzeit

Die Apple Watch Series 9 wird also mehr Performance bekommen, doch es ist auch ein Sprung beim Fertigungsverfahren (von 7 Nm auf 5 Nm) und das bedeutet, dass die neue Apple Watch mit hoher Wahrscheinlichkeit noch effizienter unterwegs ist.

Den meisten von euch dürfte die Performance sicher auch ausreichen, mit geht es seit der Apple Watch Series 6 jedenfalls so, aber über mehr Akkulaufzeit wird sich vermutlich keiner beschweren. Ich bin sehr gespannt, wie groß der Sprung ist.

