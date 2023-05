Das Apple iPhone 16 Pro bekommt wohl ein größeres Display

Apple wird das Display beim iPhone angeblich vergrößern, das behauptet Ross Young jedenfalls als sehr gute Display-Quelle. Das iPhone 15 Pro wird wieder mit 6,1 Zoll daher kommen, das iPhone 16 Pro kommt dann direkt mit 6,3 Zoll daher.

Wobei es laut Quelle nicht exakt 6,3 Zoll sind, es sind 6,2X Zoll, die genaue Zahl will er demnächst nennen. Das Apple iPhone 16 Pro Max kommt dann auf 6,9 Zoll (also 6,8X Zoll) und das nächste Max-Modell nutzt nochmal die bekannten 6,7 Zoll.

Apple iPhone: Sind 0,2 Zoll mehr ein Vorteil?

Ein Schritt, der für mich persönlich absolut unnötig wäre, denn so wird das iPhone unhandlicher, ohne einen Mehrwert beim Inhalt zu bieten. Ich nutze viele Geräte mit 6,3 Zoll im Alltag und habe nie gedacht, dass diese 0,2 Zoll mehr sinnvoll sind.

Wobei die Quelle behauptet, dass sich das Seitenverhältnis minimal ändert, es wäre also auch möglich, dass die iPhones nicht breiter, sondern nur länger werden. Doch auch da habe ich bei den Xperia-Modellen von Sony noch nie gedacht, dass mir das etwas längere Display einen Mehrwert bietet (sie sind so breit wie ein iPhone).

Am Ende ist das aber wie bei den Autos, ich bin auch kein Fan der SUVs, aber der weltweite Markt kauft sie gerne. Und bei den Smartphones sind die Displays in den letzten Jahren gewachsen, am Ende passt sich Apple eben auch nur dem Trend an.

Als großer Fan des kompakten Pro-Modells bin ich jedenfalls auf weitere Gerüchte gespannt. Eine Sache könnte ein etwas größeres iPhone für mich rechtfertigen, die Periskop-Kamera, die mit dem iPhone 15 Pro Max kommt, die aber wohl nicht in das iPhone 15 Pro passt. Kommt sie mit dem iPhone 16 Pro, dann wäre das noch okay.

