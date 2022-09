Die Apple Watch Ultra sollte euch lieber nicht kaputt gehen

Falls ihr einen „Sonstigen Schaden“ bei der Apple Watch Ultra bei Apple reparieren lassen wollt, dann werdet ihr sicher staunen, denn das kostet mal eben 619 Euro. Bei der Batterie sind es immerhin „nur“ 129 Euro, aber definitiv kein Schnäppchen.

Apple Watch Ultra ist kaum zu reparieren

Die Apple Watch Ultra ist die robusteste Apple Watch bisher, aber auch hier kann mal das Display beschädigt werden. Vielleicht sogar noch häufiger, da sich die Uhr an Extremsportler richtet und die Gefahr hier durchaus größer als im Alltag ist.

Daher ist es vielleicht interessant zu wissen, wie leicht man ein Display wechseln kann. Oder wie leicht man ins Innere der Uhr gelangt, immerhin gibt es doch diese vier Schrauben auf der Rückseite. Nun, bei iFixit ist man nicht gerade begeistert:

Die Apple Watch Ultra lässt sich zwar hinten öffnen, aber ihr zerstört damit direkt den Schutz. Und das Display auf der Front ist zwar besser geschützt, aber es lässt sich kaum entfernen. Daher kostet ein Schaden bei Apple wohl auch 619 Euro.

Ich gehe stark davon aus, dass in den meisten Fällen einfach die Uhr getauscht wird, da sich bei so einem Aufbau die Reparatur kaum lohnt. Für einige könnte sich also AppleCare+ rechnen, denn da sind es im schlimmsten Fall „nur“ 75 Euro.

Bei den iPhones tut sich etwas, dank Right to Repair wird das immer besser und auch nachhaltiger. Diesen Ansatz hatte Apple bei der ultrateuren Apple Watch nicht.

Video: Die Apple Watch Ultra…

