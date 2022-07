Apple Watch soll mit watchOS 9 einen neuen Akku-Modus erhalten

Vor der Ankündigung von watchOS 9 machte ein neuer „Low Power Mode“ die Runde im Netz, allerdings wurde dieser nicht von Apple angekündigt. Laut Mark Gurman ist dieser allerdings noch in Planung und soll im Herbst kommen.

Aktuell ist es so, dass man die Apple Watch in einen Akkusparmodus versetzen kann, der allerdings auf die Uhrzeit limitiert ist. Es gibt nur eine simple Anzeige der Uhrzeit und mit der neuen Funktion sollen auch Apps weiter laufen können.

Entwickler müssen ihre Apps natürlich dafür anpassen und es wäre denkbar, dass diese Funktion für die Apple Watch Series 7 und neuer gedacht ist. Vielleicht wird es auch eine exklusive Funktion für die kommende Apple Watch Series 8.

Das würde erklären, warum wir die Funktion nicht gesehen haben.

Apple hat in den letzten Jahren gelernt, dass es zu viele Features der WWDC nicht in die finale Version geschafft haben, das gilt für iOS, watchOS, iPadOS und mehr. Ich könnte mir daher gut vorstellen, dass wir in Zukunft mehr Ankündigungen nach der WWDC sehen werden und man erst noch schaut, ob das zeitlich alles klappt.

