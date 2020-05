Apple watchOS 7 soll bei Stress helfen

Wir haben schon vor ein paar Wochen gehört, dass Apple daran arbeitet, dass die Apple Watch irgendwann Stress und Panikattacken erkennt. Im besten Fall noch bevor sie auftreten. Jon Prosser hat das ebenfalls gehört und in einem Podcast behauptet, dass der Fokus von watchOS 7 aktuell darauf liegt.

Die Apple Watch soll anhand des Sauerstoffgehalts im Blut und eurem Puls schon sehr früh erkennen, wenn sich eine Panikattacke andeutet. Ihr bekommt dann den Hinweis auf der Uhr und Apple bietet passende Atemübungen an, mit denen man sich wieder beruhigen kann, so Jon Prosser.

They can identify a panic attack before it happens and warn you on your watch. Especially if you’re driving, they’ll ask you to pull over and they’ll offer breathing exercises once you get pulled over.