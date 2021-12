Apple will bei Chips unabhängiger werden

Apple entwickelt zwar seit Jahren eigene SoCs und demnächst auch Modems, aber man möchte noch unabhängiger werden, so Bloomberg. Derzeit wird angeblich ein neues Team aufgebaut, welches auch andere Komponenten entwickeln soll.

Dabei geht es um alle Arten von Chips und alle Hersteller, die sowas liefern, sprich Broadcom, Skyworks und Qualcomm können sich darauf vorbereiten, dass sie mit Apple früher oder später einen großen und lukrativen Partner verlieren werden.

Apple will die Kontrolle haben

Der Grund dafür ist simpel: Kontrolle und Unabhängigkeit. Zum einen kann man die Chips den eigenen Bedürfnissen anpassen, was bei der A-Reihe ein großer Vorteil ist, aber man ist auch unabhängig und muss keine überzogenen Preise zahlen.

Die Entwicklung der Chips kann sehr komplex sein, aber für Apple lohnt sich das. So ein ARM-Chip kommt dann immerhin in Millionen von Geräten vor und auch ein 5G-Modem von Apple wird man in Zukunft in sehr vielen Produkten vorfinden.

