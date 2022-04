Apple lädt zur WWDC für iOS 16 und schickt iOS 15.5 in die Beta

Apple hat gestern zur WWDC 2022 eingeladen, sie findet wieder online statt. Als Datum hat man sich den Zeitraum vom 6. bis 10. Juni herausgesucht, die große Apple Keynote mit iOS 16 und Co. findet also in diesem Jahr am 6. Juni statt.

Neben iOS 16 werden wir sicher auch watchOS 9, macOS 13 und mehr sehen. Und mal schauen, die VR-Brille von Apple steht auch seit einigen Monaten im Raum, die WWDC wäre der perfekte Ort, um die Software für so ein Gadget zu präsentieren.

Apple schickt iOS 15.5 in die Beta

Doch bis es die Beta-Versionen der Herbst-Updates gibt, hat Apple diese Woche neue Betas verteilt. Uns erwarten demnächst iOS 15.5, iPadOS 15.5 und mehr.

Bei iOS 15.5 gibt es erneut Hinweise für eine Classic-Option bei Apple Music und das war es eigentlich schon mit den für uns relevanten Details. Ich gehe aber auch nicht davon aus, dass wir so kurz vor iOS 16 große neue Funktionen sehen werden.

Wir werden die Entwicklung aber natürlich in den kommenden Wochen verfolgen. Apple hat kein Datum genannt, aber ein Release im Mai wäre durchaus möglich.

