Aral erleichtert das Bezahlen an den Ladesäulen

Aral hat diese Woche laut eigenen Angaben eine „direkte Zahlungsmöglichkeit“ an den Ladesäulen eingeführt, was bedeutet, dass man neben der App, PayPal und Co. auch direkt an der Ladesäule mit einer Debit- oder Kreditkarte zahlen kann.

Komplett freiwillig kommt dieser Schritt aber nicht, denn kommendes Jahr ist das in Deutschland sogar Pflicht. Bei Aral wirbt man allerdings damit, dass man ein Jahr früher als viele Konkurrenten ist – sehr viele Anbieter verzichten weiterhin darauf.

Ein wichtiger Schritt für Ladesäulen

Ich finde diesen Schritt gut und wichtig, denn ich hatte schon mehr als einmal den Fall, wo ich mir genau das gewünscht hätte. Auch schon in einer Tiefgarage ohne Empfang mit dem iPhone – da hätte ich mich sogar in einer App anmelden sollen.

Apps und Co. sind wichtig und dürfen gerne erhalten bleiben, aber am Ende finde ich es wichtig, dass man ohne große Bedenken zu jeder Schnellladesäule fahren und einfach via Karte zahlen kann. Wobei man anmerken sollte, dass das zwar ab Juli 2023 verpflichtend ist, allerdings gilt das auch nur bei neuen Ladesäulen.

